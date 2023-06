Si è svolta a Napoli nella prestigiosa e storica cornice del Teatro Diana, la cerimonia premiativa del Premio Intercontinentale di Arte Letteraria Le Nove Muse, che vanta come Presidente del Premio la Dott.ssa Marina Pratici illustre critica letteraria di fama internazionale, la Dott.ssa Annella Prisco, grandissima scrittrice e operatrice culturale come Presidente di Giuria, oltre che la Direzione Artistica di Rita Innocenti e quella Organizzativa di Gaia Greco.

Premiati scrittori provenienti da tutto il Mondo, eccellenze che si sono contraddistinte con le loro opere nei palcoscenici più importanti.

Grandissima soddisfazione per lo scrittore e aforista di Nettuno Michele Cioffi, che ha vinto il Premio del Presidente di Giuria, per il suo nuovo testo teatrale dal titolo “Siamo espressione di ciò che manca” che bissa il successo ottenuto l’anno scorso con il suo libro “Non avrai bisogno di chiedere”. Per il celebre aforista di Nettuno, si tratta dell’11° riconoscimento letterario in poco meno di due anni, che si aggiunge a quelli internazionali ricevuti per il suo cortometraggio “Il Privilegio dell’ultima Onda” di recente finalista al Paris Film Short Festival.

Il valore del Premio, della Giuria internazionale tra i quali diversi candidati al Premio Nobel per la letteratura, gli artisti che si sono alternati in momenti di spettacolo e la bellezza unica dello storico Teatro Diana, hanno reso la cerimonia premiativa suggestiva e indimenticabile.

“Sono veramente emozionato e orgoglioso di questo ennesimo riconoscimento; rappresenta per me un punto altissimo del mio percorso, perché conferisce alla mia scrittura un ambito internazionale riconosciuto da professionisti del settore e che mi responsabilizza ancora di più a dare sempre il meglio, a partire dall’incarico di Direttore Artistico della rassegna letteraria Picentia Books all’interno del Picentia Short Film Festival di Battipaglia in programma dal 18 al 24 Settembre 2023”

Così un emozionato Michele Cioffi