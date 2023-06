Anzio. Oggi martedì 13, alla rassegna cinematografica il film “PIANO PIANO”, del regista Nicola Prosatore

Ospiti a sorpresa in sala gli attori Antonia Truppo e Antonio De Matteo

Il GRAN giorno è arrivato. MARTEDÌ 13 GIUGNO “GIOVANI AUTORI CRESCONO – NUOVI REGISTI DEL CINEMA ITALIANO” 20^ Edizione, presenta il film PIANO PIANO, del regista Nicola Prosatore, interpreti Dominique Donnarumma, Antonia Truppo, Antonio De Matteo, Giuseppe Pirozzi, Lello Arena. Finalmente possiamo rivelare gli OSPITI A SORPRESA che presenteranno il film al Cinema Astoria di Anzio. Sono Antonia Truppo, protagonista e co-autrice della sceneggiatura, due volte vincitrice del David di Donatello per la migliore Attrice non protagonista, nel 2016 per “Lo chiamavano Jeeg Robot” e nel 2017 per “Indivisibili”. E poi l’attore Antonio De Matteo, tanto Teatro, poi Cinema – è nei cast di “Buongiorno, notte” e “Bella addormentata” di Marco Bellocchio – ma è la televisione che gli dà grandissima notorietà grazie a serie tv come “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti”, “I Medici”, “I Bastardi di Pizzofalcone”, ma sopratutto “ *Mare Fuori*“ in cui interpreta l’agente penitenziario Lino.

In questi giorni c’è Cinema in Festa, l’iniziativa che consente di andare al Cinema pagando SOLO 3.50 euro, PIANO PIANO è il primo film di Nicola Prosatore ed è stato definito “l’esordio italiano che non ti aspetti e uno dei film più interessanti visti quest’anno”. Napoli, 1987. Anna, 13 anni, vive con la madre Susi alla periferia di Napoli. Anna è combattuta di fronte alle attenzioni di due ragazzi: Ciro che lavora per il boss della zona e Peppino che ammira chi, come Ciro, ha già un suo posto in quel mondo. I ragazzi giocano a pallone ed evocano Maradona sognando il primo scudetto per la loro squadra del cuore; gli adulti sopravvivono con piccole truffe. Un giorno arriva un personaggio che va nascosto, un “mariuolo” messo lì dal boss. Anna si scopre attratta dal proibito che si cela dietro la figura del latitante e soprattutto dalla possibilità di trovare la propria felicità in quel posto dimenticato, dove non sembrano esserci aspettative né sogni… PIANO PIANO ha appena vinto il Premio come Miglior Opera Prima al Festival del Cinema italiano. Al termine della proiezione delle ore 18 (19:45 circa) e all’inizio dello Spettacolo delle ore 20:30 saluteranno il pubblico in Sala *Antonia Truppo* e *Antonio De Matteo*.