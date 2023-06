Il 18 giugno, in occasione del 1° anniversario del lancio Ufficiale del sito Internet Viviporto.it, il giovane imprenditore romano Giorgio Magrì, ideatore e founder dell’innovativa StartUp, ha organizzato nel meraviglioso contesto del territorio di Nettuno, il “1° raduno di auto storiche delle Marine” in collaborazione con il FIAT Club 500 Italia – Club di Roma.

Viviporto.it è l’intuitivo portale di informazioni dedicato agli amanti del mare e ai diportisti, per ricercare e prenotare comodamente un posto barca per la propria vacanza, ricevendo al contempo non solo indicazioni sulla struttura portuale o alla marina prescelta ma anche una panoramica dei luoghi di interesse presenti nei dintorni: dai monumenti ai musei, dai ristoranti agli accessori nautici o di pesca, dai negozi di artigianato locale alle discoteche, dalle palestre alle pizzerie, dai parrucchieri ai negozi sportivi e tanto altro.

Partendo dall’idea che le Marine e i Porti Turistici non vadano considerati unicamente come un bel “parcheggio” per le barche, ma piuttosto come un portale per il territorio in cui sono incastonati, Giorgio Magrì, con l’organizzazione di quest’evento presso la meravigliosa Marina di Nettuno, ha voluto mettere a sistema le risorse e le attività imprenditoriali che hanno aderito al progetto.

Il “1° raduno auto storiche delle Marine” con il suo percorso culturale ed enogastronomico, condurrà i partecipanti alla scoperta delle più iconiche location della realtà di Nettuno: dopo una sosta alla rinomata Casa Vinicola Divina Provvidenza, che offrirà una degustazione di vini prodotti da vitigni autoctoni, il gruppo farà tappa al ristorante Salsedine, all’interno della Marina di Nettuno, nei cui piatti a base di pesce freschissimo si avverte l’amore per il mare e la buona cucina, per concludersi con la visita del gioiello forse più prezioso del Comune rivierasco laziale, il Forte Sangallo, che i drivers potranno visitare accompagnati dalle esperte guide poste a disposizione dall’Ente.

Le auto, dopo aver fatto accesso alla Marina di Nettuno alle ore 12,30, per la gioia degli appassionati saranno esposte, unitamente ad alcuni veicoli storici della Polizia di Stato, fino al termine dell’evento che si concluderà con una cerimonia di premiazione prevista per le ore 17,30 circa, cui parteciperanno, oltre al founder di Viviporto.it e al Presidente del Club automobilistico FIAT 500 Italia – Club di Roma, i rappresentanti degli Enti interessati.

Nell’occasione sarà esposta una rarissima FIAT 509, proveniente da una collezione privata, che, prodotta nel 1927, nello stesso ha preso servizio presso la Regia Questura di Firenze.