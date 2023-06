Quattro studenti Liceo Innocenzo XII di Anzio hanno partecipato ad un progetto al I.C. del CNR

Quattro giorni entusiasmanti per quattro ragazzi del Liceo Innocenzo XII di Anzio, che hanno potuto partecipare per primi ad un progetto di PCTO presso un scientifico. Si tratta degli alunni Scardamaglia Syria Ciccone Amedeo, Spila Antonio e Patanè Karol.

GLI SCIENZIATI DEL FUTURO “Il laboratorio dell’ istituto di Cristallografia (IC) del CNR in cui siamo stati -raccontano gli studenti- è situato a Roma, un laboratorio che per noi ragazzi è stato tutto da scoprire. Lavorare con esperti del settore, che ci hanno aiutato ad imparare l’utilizzo di strumenti e tecniche di lavoro all’avanguardia, ci ha permesso di passare giornate che sono state grande fonte di apprendimento a livello pratico. Sicuramente ci hanno lasciato un bagaglio di conoscenza che altri ragazzi possono difficilmente acquisire. Un’esperienza davvero molto interessante e formativa per gli studenti appassionati di scienza. Per noi rappresenta una grande opportunità per sviluppare la nostra carriera professionale e magari per diventare “gli scienziati del futuro”.

La conoscenza e le competenze acquisite durante questa esperienza infatti possono essere utilizzate in molti ambiti di lavoro, sia accademici che industriali, quindi un vantaggio competitivo per chiunque voglia intraprendere una carriera nel campo della scienza e della tecnologia.

IL NOSTRO LAVORO UN RINGRAZIAMENTO… L’attività che abbiamo svolto è stata molto intensa. Dopo l’accoglienza, la giornata è iniziata con una breve introduzione sul progetto Natural polysaccharides from Microalgae for the Protection of cultural HeritAge (NYMPHA)” (Bando: POR FESR Progetti Gruppi di Ricerca 2020 Lazio Innova) attualmente attivo nell’istituto. In particolare, l’obiettivo di questa attività di ricerca è l’estrazione e caratterizzazione di miscele polisaccaridiche a partire dalle cellule della microalga Chlamydomonas reinhardtii.

Le analisi in laboratorio sono continuate nei giorni successivi, hanno riguardato ad esempio alcune procedure standard per il mantenimento del laboratorio, oppure si sono dedicate alla ricerca del progetto NYMPHA, quindi all’estrazione e purificazione dei polisaccaridi a partire da biomassa di C. reinhardtii.

Un ringraziamento speciale da parte di noi ragazzi, va ad Amina Antonacci ed Annalisa Masi, le dottoresse che ci hanno seguito in laboratorio costantemente e con dedizione; alla professoressa Maruffa Simona tutor PCTO d’Istituto; alla nostra professoressa Ferriero Rosa tutor PCTO della classe, che ci ha coinvolto con tutto il suo amore e passione verso la via della scienza.