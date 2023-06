Una partecipazione numerosissima e un grande entusiasmo di pubblico hanno accompagnato la messa in scena dello spettacolo “Rugantino”, nel doppio appuntamento del 7 giugno – nell’Aula Magna del Chris Cappell – e dell’8 giugno presso il Teatro Spazio Vitale di Nettuno. L’indimenticabile commedia musicale di Garinei e Giovannini con le note immortali di Armando Trovajoli, per l’adattamento dei Professori Giuseppe Galluzzi e Carla Carretti, ha coinvolto i giovani musicisti del Chris Cappell in un’interpretazione brillante e coinvolgente, tra suggestivi movimenti di scena e variegati giochi di luce. La bravura interpretativa, sia musicale che teatrale, di Matteo Nutello, nel ruolo di Rugantino, si è unita alla dolcezza espressiva di Stefania Shibru nella parte di Rosetta. Applausi anche per gli altri protagonisti della commedia, Valeria Antonino nei panni di Eusebia e il Prof. Michele Sacco, che ha regalato un’originale versione napoletana di Mastro Titta! La più celebre storia della tradizione popolare romana, realizzata nell’ambito del Piano Triennale delle Arti, per un progetto che ha visto come Referente, direttore d’orchestra e arrangiatore il Prof. Giuseppe Galluzzi, si è avvalsa di un’orchestra che ha unito alunni, ex alunni e professionisti legati allo specifico genere musicale rappresentato. Grande suggestione per la Regia della Professoressa Carla Carretti che si è avvalsa della scenografia di Massimiliano Pontani, e del Laboratorio di canto corale e solistico del Prof. Michele Sacco. L’anteprima del 7 giugno è stata aperta dal Dirigente Scolastico Dr.ssa Daniela Pittiglio che, in occasione dell’evento, ha concluso le celebrazioni del Ventennale del Chris Cappell College, introducendo un filmato che ha riproposto, sulle note della canzone You Must Shake Out the Light di Christian Cappelluti l’inaugurazione dell’Istituto. Ancora la Dirigente Dr.ssa Daniela Pittiglio ha chiuso, tra gli applausi entusiasti del numerosissimo pubblico presente, la rappresentazione dell’8 giugno, unendo i suoi ringraziamenti e saluti a quelli del Referente del Progetto Prof. Giuseppe Galluzzi e della Rappresentante USR, Prof.ssa Enide Grillo.