Anzio. Incendiato di nuovo il locale della boteguita

Non si ferma la lunga sequela di incendi dolosi nella cittadina del litorale. La notte scorsa a bruciare per la seconda volta in pochi giorni è stata la struttura in legno della “boteguita” sulla riviera Mallozzi, struttura che era sotto sequestro dopo un omicidio avvenuto nel corso di una violenta lite nel mese di luglio del 2022. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Anzio. È ancora presto per conoscere le cause dell’incendio. Sale la preoccupazione della cittadinanza per il ripetersi di atti intimidatori in un territorio che vede la forte presenza della criminalità organizzata è lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della mafia.