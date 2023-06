Roma. Il Leonardo Da Vinci miglior aeroporto d’Europa, maxi festa per personale e viaggiatori

Il terminal si trasforma in una discoteca all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino per festeggiare il premio come miglior aeroporto d’europa ai Best Airport Awards 2023. – scrive Il Messaggero-Il riconoscimento viene dall’Airport Council International (ACI) – associazione internazionale di categoria dei principali aeroporti del mondo – che ha premiato per la quinta volta lo scalo romano come migliore aeroporto d’Europa.

Per festeggiare il traguardo, oltre 500 tra dipendenti e viaggiatori hanno dato vita ad una vera e propria silent disco: una coreografia con DJ set in cuffia per un pomeriggio di divertimento e spettacolo.

Questo risultato si aggiunge al riconoscimento del “Leonardo da Vinci” che per sei anni consecutivi risulta in testa alla classifica europea sulla qualità del servizio espressa direttamente dai passeggeri e alle 5 stelle Skytrax assegnate all’aeroporto romano a gennaio di quest’anno per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio erogato ai passeggeri.

#aeroportodiroma #roma #fiumicino #leonardodavinci #dance #ballo #estate #dj #disco #festa