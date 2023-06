Una bellissima serata insieme agli angeli. Un successo la cena di beneficenza di un angelo per amico 2000 onlus che si è tenuta sabato sera, 24 giugno, al Ristorante Boccuccia di Anzio. Come c’era da aspettarsi, posti sold out, oltre 200 persone hanno partecipato con il sorriso mettendo in pratica un piccolo gesto che facesse una grande differenza ai bambini ricoverati al Bambino Gesù.

L’obiettivo della serara solidale era proprio questo: divertirsi e aiutare. Grazie alla riffa, il ricavato servirà ad acquistare giocattoli da mettere a disposizione nella “Stanza dei desideri”, un luogo nato dal lavoro dei volontari di Un Angelo per Amico per regalare sorrisi ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro e un po’ di sollievo ai genitori che accompagnano i loro figli durante il percorso di cure.

Un lavoro enorme, che richiede sempre attenzioni e cure, ma i volontari sono instancabili e i volontari lo hanno dimostrato sabato sera. Presenti tra gli ospiti i vigili del Fuoco di Anzio e Nettuno e i volontari della Protezione civile di Nettuno, venuti con i mezzi e l’autobotte per essere pronti a partire in caso di necessità. Angeli veri che non potevano mancare, perché la cena di sabato era anche un po’ dedicata a loro, per ringraziarli di quanto fanno, anche oltre quanto gli viene richiesto.

Le donazioni sono state raccolte con la riffa, un vero successo, sia per i premi straordinari sia per il gran cuore dimostrato da tutti i presenti.

Una cena con il sorriso e con le risate con gli sketch e la conduzione di Tarzan Team e di Amare Vico, la travolgente simpatia di Marko Tana e l’incredibile partecipazione di Martufello.

Poi la magia dei fuochi d’artificio, donati dalla società Starpla di Anzio. che hanno incantatato il pubblico.

Poi la vera magia, quando si è tornato un attimo seri per chiarire qual è l’impegno della serata. C’è stato tanto da ridere, da stare in compagnia e trascorrere una serata spensierata, ma quelle 200 persone e più, erano lì, tutte insieme, per un motivo importante: aiutare i bambini del Bambino Gesù. Questo messaggio lo hanno ricordato in tanti, a partire da Maria Teresa Tomei, presidente dell’Associazione, che di aiutare ha fatto il suo obiettivo nella vita, poi i videomessaggi di tanti campioni dello sport e volti dello spattacolo, come Paolo Bonolis, che un angelo per amico la conoscono bene, e, da lontano, hanno voluto ringraziare tutti i presenti. Lì è scesa qualche lacrimuccia tra i presenti. Subito dopo sono entrati gli angeli, due, con due ali luminose. In una danza sinuosa hanno incantato tutti.

Una serata meravigliosa, fatta di sorrisi ed emozioni, che ha fatto tornare tutti a casa, con il cuore più leggero. Ora tutti i regali verranno raccolti, il 5 luglio verranno consegnati al Bambino Gesù di Palidoro dove verranno messi a disposizione nella stanza dei desideri. Non è troppo tardi per donare. Non servono soldi, servono giocattoli. Possono essere nuovi, con bollino CE ed ancora incartati oppure lasciare una donazione acquistata in merce al supermercato Elite di Nettuno, la donazione può essere lasciata alla direzione per Associazione un Angelo per Amico. I volontari di un Angelo per Amico si occuperanno della raccolta prima di partire per Palidoro. Si può fare una grande differenza nella vita di questi piccoli pazienti.