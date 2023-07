Sabato 24 e domenica 25 giugno si sono disputate la 5^ e 6^ prova del CIVS,

Campionato Italiano velocità in Salita, tra le alture del frusinate da Isola Liri ad Arpino, i

piloti sono stati impegnati dal venerdì mattina con le verifiche dei mezzi ed a seguire le

prove libere nel pomeriggio. Sabato nella prima giornata di gara, nella cat TT Twin il

nostro pilota Trentino, Baldessari Alessandro si è piazzato sul gradino più alto del podio

migliorando i suoi tempi prova dopo prova. Al primo posto anche il pilota di sidecar

Adriano Dal Bianco nel gruppo 4 epoca, nella giornata di domenica bissano entrambi il

successo con Baldessari che abbassa ancora il suo tempo con la Honda CB 500,

distinguendosi come riferimento nel TT Twin, categoria fortemente voluta dal nostro

Presidente Carmelo Vittorino in cui anche lui si piazza a metà classifica, ma esprime

tutta la sua soddisfazione per aver contribuito alla nascita della TT Twin, categoria nella

quale si sono ritrovati diversi piloti, ricca di competitività e di sportività.

Appuntamento rimandato alla prossima prova il 4 e 5 Agosto per la Spoleto – Forca di

Cerro (PG)