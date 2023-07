Alle prese con una emergenza continua in questo girone di ritorno, la squadra nettunese inciampa in una doppia sconfitta contro la capolista Castionese, sul bellissimo impianto sede della prossima Coppa del Mondo di softball.

Lo staff tecnico del City deve affrontare in questo periodo diverse assenze nel roster, che limitano le rotazioni in diamante ed in pedana di lancio, costringendo agli straordinari il resto del roster. La squadra friulana approfitta della situazione e regola in due partite molto simili la formazione nettunese.

Nella prima gara, il manager Cirelli schiera agli esterni Bellobono, Mancini, Pecci in diamante D’Andrea, Pouye, Passa, Di Stasio, in pedana Fabrizi con catcher Ghioldi che esordisce nella partita con un singolo da lead off, ma i primi due inning sono dominati dalle lanciatrici.

Ottiene il vantaggio la formazione di casa al terzo inning sulla situazione di due out con il singolo di Ciani. Non sfrutta una buona occasione la squadra nettunese nell’attacco successivo, dopo il singolo di Fabrizi, sostituita da Enriconi per la corsa sulla basi, e la base su ball di D’Andrea, con la situazione di un out il line up viene fermato dalla partente avversaria Avian.

Scampato il pericolo allunga il vantaggio la Castionese, giocando con singoli interni, bunt corsa sulle basi ed approfittando di un paio di errori difensivi nettunesi sotto pressione dal line up avversario, nel corso dell’inning Fabrizi viene sostituita da Pouye che esordisce in campionato di SerieA2 nel ruolo di pitcher, termina la gara al 5° inning con il settimo punto della Castionese.

Sulla stessa falsariga gara due, sempre con Fabrizi in pedana di lancio con Ghioldi a ricevere, Bellobono (Passa), Di Stasio e Pecci agli esterni, D’Andrea, Pouye, Mancini Ginosa (Enriconi) in diamante, prime riprese a zero per entrambe le formazioni, e vantaggio avversario al terzo inning con Pez, esce Fabrizi sostituita da Perini che chiude l’inning, il 2 a 0 arriva al quarto con il doppio di Ciani a punto su errore nettunese, e termina la partita al quinto con 5 punti a referto della squadra di casa.

Prossimo impegno il Nettuno Softball City in casa contro il BSC Rovigo il 16 luglio al campo Stefano Pineschi di Anzio. La classifica del Girone B della serie A2, vede proprio la squadra rodigina, insieme a Longbridge Bologna e Castionese in lotta per i due posti play off promozione, mentre in virtù dei risultati di questo turno di campionato ci sono Nuove Pantere Lucca, White Tigers Massa e Stars Ronchi in lotta nella zona play out, mentre la squadra nettunese si trova al quarto posto con 10 vittorie e 10 sconfitte, in attesa solo della matematica salvezza, un grande risultato in questa stagione per la neopromossa formazione del presidente Mario Atturo.