Anzio, rischia di annegare. Salvato dai bagnini del lido Garda

Stava per annegare risucchiato dalla forte corrente di oggi. È salvo grazie all’intervento dei bagnini del Lido Garda l’uomo che oggi, nel primo pomeriggio, era entrato in acqua per fare il bagno assieme alla moglie. A causa del mare mosso il bagnante si è ritrovato in pochi minuti al largo, senza più il controllo della situazione, trascinato dalla corrente implacabile. E’ stata la moglie ad urlare per chiedere aiuto e a far mobilitare, immediatamente, i soccorritori dello stabilimento. Grazie all’intervento di due bagnini che si sono catapultati in mare l’uomo è stato raggiunto e riportato a riva, illeso. Tanto lo spavento anche per chi si trovava in spiaggia.