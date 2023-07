Blitz anti-droga dei Carabinieri nel fortino della spaccio del quartiere Toscanini di Aprilia

Blitz anti-droga nel fortino della spaccio del quartiere Toscanini di Aprilia: il bilancio della operazione dei Carabinieri

Oltre 60 uomini, tra Carabinieri del Reparto Territorio, guidati dal Comandante Paolo Guida, e Agenti della Squadra Mobile di Latina, poliziotti del commissariato di Cisterna, con la collaborazione dei comparti di specialità, dell’VIII reggimento Carabinieri Lazio, delle unità cinofile del nucleo di Roma Ponte Galeria, del nucleo elicotteri di Pratica di Mare e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cisterna, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nel Quartiere Toscanini ad Aprilia con lo scopo di disarticolare le attività illecite della piazza di spaccio nell’area compresa tra via Parigi, via Inghilterra, via Francia e Piazza della Comunità Europea. Il quartiere è noto alle cronache per essere interessato da una intensa attività di spaccio, con devastanti ricadute sulla qualità della vita dei cittadini che vivono in quell’area.

Grate, cancelli, teloni per eludere la videosorveglianza: le terrazze del secondo piano di uno degli stabili controllati erano completamente occupati dalla piazza di spaccio.

Diverse le perquisizioni domiciliari, personali e veicolari effettuate nel corso dell’operazione, che hanno consentito di smantellare un consolidato e strutturato gruppo dedito allo spaccio di droga. Le forze dell’Ordine hanno disinstallato un abusivo e sofisticato sistema di telecamere wireless, rimosse barriere metalliche e ostacoli fissi utilizzati per rallentare i controlli e per proteggere le aree destinate allo spaccio.

Sono state oltre 150 le persone controllate. L’operazione ha portato al sequestro di un chilo di droga – hashish e cocaina – con relativa sostanza da taglio e vari strumenti utilizzati per la pesatura ed il confezionamento. Durante i controlli è stato arrestato un 45enne, di nazionalità italiana, che aveva all’interno del suo appartamento, dotato di un sistema di videosorveglianza abusivo, 9 grammi di cocaina, 2.400 euro in contanti e del materiale per il confezionamento dello stupefacente con conseguente agenda relativa alla contabilità dell’attività illecita.

Fonte: latinatu.it