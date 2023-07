Questura di Latina. Daspo nei confronti di un componente del Latina calcio

Il Questore di Latina, nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive ha emesso un (D.A.Spo.) ai sensi dell’art. 6 della Legge 401/1989 e successive modifiche, nei confronti di un membro dello staff tecnico del Latina Calcio.

Al termine dell’incontro disputatosi lo scorso 23 aprile presso lo stadio Francioni di Latina tra il Latina Calcio 1932 e il Fidelis Andria 2018, valevole per il campionato di Lega Pro Girone C, un appartenente allo staff del Latina, senza alcun titolo per accedere al campo, si recava sotto la curva della tifoseria del Fidelis Andria, provocando i tifosi, già provati dal risultato sfavorevole del match che aveva determinato la retrocessione della propria squadra.

Tale comportamento, inaspriva ulteriormente gli animi dei supporters andriesi che iniziavano ad inveire contro questo individuo, tanto che anche alcuni rappresentanti dello staff della squadra ospite lo redarguivano, fino a quando costui colpiva con un pugno il delegato gestione eventi del Fidelis Andria che gli stava andando incontro per protestare.

Tale comportamento, acuiva ancor più l’ira dei tifosi che cercavano di forzare con veemenza i cancelli di accesso al campo, tentativo che veniva vanificato dal massiccio intervento delle forze dell’ordine presenti alla manifestazione; conseguivano ulteriori forme di inottemperanza da parte di entrambe le tifoserie, prontamente sedati dal servizio di ordine pubblico predisposto.

Lo scontro fisico, aveva indotto il manager della squadra ospite ad adire le vie legali per il reato di percosse.

A seguito del procedimento penale che conseguiva a tali fatti, il Questore di Latina ha quindi emesso il divieto di accesso a manifestazioni sportive nei confronti del componente dello staff del Latina Calcio resosi responsabile dell’increscioso episodio.

Restano tuttora al vaglio della Digos, gli ulteriori comportamenti illeciti avvenuti a margine dell’evento.