Il 20 agosto, il 1° Torneo di Burraco della Pro Loco Forte Sangallo, presso il Kinsale Irish Pub di Nettuno

Nettuno Rm. La Pro Loco Forte Sangallo è lieta di comunicare il suo primo Torneo di Burraco, che si terrà presso il Kinsale Irish Pub il 20 agosto alle ore 16.00. L’evento promette di essere una serata di svago e divertimento, dedicata al gioco del Burraco, ma anche di promuovere l’associazionismo della Pro Loco e le sue attività.

Per rendere questa occasione ancora più speciale la Pro Loco, con il contributo dei nostri sponsor, ha previsto premi di grande valore per i partecipanti. Tra i premi in palio spiccano un buono spesa del valore di €1.500 presso la Gioielleria Saltini, un buono da €1.000 da utilizzare presso la barca Antalia per escursioni o cene e/o notti romantiche in barca, e cene offerte dai rinomati Ristorante In Mezzo al Mare e Kinsale Irish Pub.

Il torneo non è solo un’occasione per mettere alla prova le vostre abilità a Burraco, ma anche per godere di una serata all’insegna della compagnia e dell’amicizia.

Il Presidente Mario LOMARTIRE ha dichiarato con entusiasmo che l’evento mira a consolidare i legami della comunità locale e promuovere e sostenere le attività della Pro Loco, impegnata costantemente nel valorizzare e preservare le tradizioni e il patrimonio del nostro territorio.

Invitiamo tutti gli appassionati di Burraco e coloro che desiderano trascorrere una serata piacevole in compagnia a partecipare a questo straordinario evento. La partecipazione è aperta a tutti, con l’opportunità di mettersi in gioco e vincere premi esclusivi.

Non mancate di partecipare al primo Torneo di Burraco della Pro Loco Forte Sangallo, presso il Kinsale Irish Pub il 20 agosto alle ore 16.00. Vi aspettiamo numerosi per una serata indimenticabile!

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti:

– Sito web: www.prolocofortesangallo.it

– Email: info@prolocofortesangallo.it

– Telefono: 3382024807