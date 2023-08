Anzio. Stupro al quartiere Europa, al via lavori di riqualificazione del viottolo

Ad Anzio, su indirizzo della Commissione Straordinaria, in seguito al nulla osta del Commissariato di Polizia di Stato Anzio-Nettuno, sono iniziati i lavori per la riqualificazione dell’area al quartiere Europa, luogo dell’episodio di violenza sessuale, subita da una giovane ragazza la sera del 12 maggio scorso. L’area Ambiente e Territorio ha iniziato la bonifica dei luoghi, attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di numerosi rifiuti abbandonati illecitamente. L’Ufficio Tecnico Comunale, settore Lavori Pubblici, continuando gli interventi di bonifica, ha attivato le operazioni di demolizione del fatiscente manufatto e l’ulteriore messa in sicurezza della zona pedonale, con l’istallazione di dissuasori stradali. Attraverso l’intervento di contrasto al degrado urbano, messo in atto in questi giorni, sara’ possibile restituire al quartiere un sito sicuro, in particolare per i tanti cittadini e studenti che percorrono il sentiero pedonale, retrostante l’istituto scolastico, che collega la Nettunense con la localita’ Anzio due. A seguito della brutale violenza il 27 maggio centinaia di cittadini parteciparono ad una fiaccolata convocata dalla Rete NoBavaglio con lo slogan “Illuminiamo il quartiere, combattiamo la paura”, durante la quale oltre ad esprimere solidarietà alla vittima, fu sollecitato con forza l’intervento dell’Amministrazione comunale per rendere più sicuro quel tratto di strada.