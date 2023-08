In un’estate in cui il cinema in sala sembra essersi preso vigorose rivincite rispetto alle piattaforme, torna Videocorto Nettuno, rassegna di cortometraggi esistente dal 1996, a soddisfare la sete di prodotti italiani (e non solo) che tanto successo riscuote ogni anno nella cittadina laziale, priva di sale cinematografiche dal 2003. A tagliare il nastro inaugurale, rigorosamente giallo, colore distintivo del festival da anni, sarà Federico Cesari, ormai molto più di un promettente talento, noto sia per le cinque stagioni di SKAM che per le soddisfazioni ricevute grazie a TUTTO CHIEDE SALVEZZA di cui sta girando la seconda stagione in questi giorni. La giuria, che vedrà insieme al pubblico nella prestigiosa cornice del Forte Sangallo i 18 film in concorso, è capitanata dal regista e sceneggiatore Graziano Diana che guiderà, appunto, una serie di talenti affermati come Andrea Bosca, Pier Giorgio Bellocchio, Valentina Carnelutti, Fabrizia Sacchi, Giannandrea Pecorelli, Tiziana Foschi, Antonio Pisu, Paolo Di Paolo, Anna Favella e tanti altri. Tra gli ospiti, attesa per Sara Ciocca, che sarà alla Mostra del Cinema di Venezia con NINA DEI LUPI il film di Pisu, di cui verrà presentato il trailer nella finalissima, e che ha già raccolto unanimi lodi per AMERICA LATINA, CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE e la serie Rai rivelazione BLANCA. Oltre ai 18 titoli dei corti in concorso, che hanno superato una pre-selezione che ha visto in lizza circa 400 produzioni, la novità dell’anno è la sezione fuori concorso “Sguardi e visioni” che affiancherà piccole perle visive provenienti da tutto il mondo. Nella serata finale, previsti tre eventi speciali, tra cui TRIA di Giulia Grandinetti e, in anteprima mondiale, LA VASCA di Savino Genovese. Ad organizzare il tutto, col patrocinio del Comune di Nettuno, è la Pro Loco Nettuno, per la direzione artistica di Elvio Calderoni e Giulia Bartoli. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti sia per le proiezioni al Forte Sangallo dalle 20,45 in poi che per gli incontri pomeridiani al Borgo Medievale, dove, dalle 18 circa, il “popolo del festival” si raduna per commenti, interviste ed anticipazioni guidato da Lucilla Colonna.

25,26,27 agosto – Nettuno – Forte Sangallo

Di seguito il programma ufficiale con tutti i titoli di Videocorto Nettuno