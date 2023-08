Ucciso un uomo forse a colpi di piccone in località Casello 45. Il gravissimo episodio è maturato nei pressi di via lago di Bracciano nel comune di Nettuno al confine con Aprilia. La vittima è Enzo Vetrano un pensionato di 77 anni. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Anzio che stanno indagando per ricostruire la vicenda. L’uomo è stato trovato a terra in una pozza di sangue con una vistosa ferita alla testa, inferta con un oggetto contundente, forse un martello o un piccone.