Terzo settore, Lazio. D’Angelo (Lazio sociale) nel nuovo tavolo regionale per l’inclusione sociale

“Mio impegno per iniziative dirette a contrastare vecchie e nuove povertà”

Con il decreto del Presidente della Regione Lazio dell’ 11.08.2023 e pubblicato sul Burl. n.65 del 16.08.2023, è stato costituito il “Tavolo regionale della rete della protezione e dell’inclusione sociale”. Tra i componenti del Tavolo, in rappresentanza dell’associazione Lazio Sociale, e nell’ambito dell'”Alleanza contro la povertà”, è stato nominato anche Tommaso D’Angelo.

D’Angelo, classe 1997, originario di Como, componente del comitato direttivo dell’associazione, anche editrice dell’omonimo giornale Lazio Sociale dedicato al mondo del terzo settore e della solidarietà inclusiva, si è detto felice per la nomina, ringraziando il presidente di Lazio Sociale, Maurizio Scarsella, per aver proposto la sua candidatura.

Tommaso D’Angelo ha sottolineato di volersi impegnare con gli altri componenti del Tavolo e con tutta l’associazione per “segnalare e proporre iniziative che vadano a rafforzare le politiche solidali nella regione per far fronte alle diffuse fragilità sociali. E contrastando le vecchie e nuove povertà, mettendo sempre al primo posto la dignità della persona umana dinanzi alle contraddizioni relazionali, economiche e ambientali della nostra, complessa società”.