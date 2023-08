Treni bloccati e caos alla stazione di Roma Termini. Passeggeri bloccati da qualche ora alla stazione centrale di Roma causa incidente, una persona è stata investita sui binari della stazione Casilina. I ritardi si stanno accumulando per tutti i treni sia regionali che quelli a lunga percorrenza diretti al sud , molti dei quali sono stati cancellati. Al momento non si conoscono i tempi per il ritorno alla regolarità del traffico ferroviario.