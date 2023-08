Nettuno, in vendita le case del patrimonio disponibile comunale

In esecuzione della delibera della commissione straordinaria del 6 aprile 2023, concernente il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare 2023/2025 a breve sarà attivata la procedura di vendita di 92 unità immobiliari, comprese tra un minimo di 40 e un massimo di 80 mq ciascuna, site in via della Liberazione, Largo Santa Barbara e via Lombardia.

L’Ufficio Tecnico comunale sta curando la predisposizione del bando di alienazione ai fini della successiva pubblicizzazione con le modalità più disparate.