Firma la petizione affinché un terzo del Promontorio del Circeo non diventi un giardino privato

Lanciata la petizione per salvaguardare la fruizione pubblica della strada per accedere al promontorio, ” noi firmatari della presente petizione, ci rivolgiamo agli Enti di indirizzo per chiedere di provvedere con la massima tempestività all’adozione di ogni atto ed azione volta a mantenere la proprietà pubblica e la contestuale pubblica utilità (comunque acclarata da sempre) , della Strada Comunale delle Batterie”

Leggi le motivazioni e Firma la petizione

https://www.change.org/stradadellebatterie