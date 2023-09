riceviamo e pubblichiamo

Con questa mia, volevo esprimere tutta la mia “solidarietà” agli ex consiglieri Marco Federici (suo sostenitore) e Roberto Alicandri, a seguito degli ultimi direttivi dove tutti si impegnavano, qualora ce ne fosse bisogno, a fare i comunicati stampa con la nostra segretaria. Ma niente, non ci riescono! E’ più forte di loro! Ma che sia una strategia? Far trasparire all’esterno che la nostra segretaria non gode più di quella stima che l’ha riportata a farla rieleggere? E che non sia più all’altezza? Penso che sia solo dovuto alla vostra solitudine, e all’assenza di quel ruolo, che fino a giugno 2022 ricoprivate.

Volevo ricordare che nelle riunioni che facciamo siamo tutti ex di qualcosa: sindaci, assessori, consiglieri e così via… Per cui vorerei invitarvi, qualora sentiste il bisogno di segnalare qualcosa o prendere le difese di qualcuno, a farlo insieme al direttivo e alla segretaria del Pd Carla Giardello.

Grazie,

In fede

Ulisse Pizziconi, ex consigliere 1995-2013