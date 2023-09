Nettuno. Domenica 3 settembre al Forte Sangallo la presentazione del libro “Bruno Laurenzi: Nettuno e il baseball”

Domenica al Forte Sangallo la presentazione del libro di Camillo Palma e Pio Trippa, con il quale gli autori si prefiggono il nobile scopo di Far rinascere l’orgoglio e l’antico sogno sportivo di un’intera città.

Il testo evidenzia lo spirito con il quale Bruno Laurenzi ha affrontato la sua carriera da giocatore e allenatore di baseball. Un campione in campo e nella vita al quale è stato dedicato un libro scritto da Pio Trippa e Camillo Palma, entrambi con un passato sui campi e grandi amici di Laurenzi, per i tipi della Italus edizioni. Il libro “Bruno Laurenzi, Nettuno e il baseball” sarà presentato domenica 3 settembre – alle 17.30 -al Forte Sangallo di Nettuno alla presenza del protagonista. La presentazione dell’opera è a cura di Giampiero Faraone, mito vivente del nostro batti e corri, la prefazione di Carlo Eufemi, nettunese doc, a lungo assessore allo sport e turismo, dirigente scolastico con esperienza anche come sindaco della vicina Ardea. La pubblicazione verrà distribuita gratuitamente ed è interamente sponsorizzata dalla locale Banca di Credito Cooperativo. All’evento sarà presente il commissario straordinario al comune di Nettuno Prefetto Antonio Reppucci.

“Lo scopo della pubblicazione di questo libro è quello di far rinascere l’orgoglio e l’antico sogno sportivo di un’intera città, recuperando quell’immagine che la rendeva famosa e degna di essere considerata una importante località oltre che sportiva anche turistica, identificando nel binomio Nettuno uguale baseball – si legge nella copertina – Altro importante scopo è quello di diffondere tra le giovani generazioni la pratica di questo sport e i principi etici che ne derivano”.