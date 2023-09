Nettuno. Scomparsa di Luigi Noro, le condoglianze del PD

E deceduto questa mattina Luigi Noro da tutti conosciuto come “Gigiotto”. A giugno era stato colpito da una ischemia, per era stato ricoverato prima all’Ospedale Goretti di Latina, poi in una clinica riabilitativa a Veroli.

“Il Partito Democratico si unisce al dolore della famiglia Noro per la perdita del nostro grande amico Gigi . Politico di lungo corso ex consigliere comunale della DC, tra i fondatori del Partito Democratico a Nettuno e persona stimata da tutti.

Un forte abbraccio alla figlia e a tutti i suoi cari”.

Il Partito Democratico di Nettuno