Successo straordinario del Nettuno Wine Festival 2023

Nettuno, 5 settembre 2023- Si è concluso con un successo straordinario il Nettuno Wine Festival 2023, una giornata dedicata all’enogastronomia, alla musica e al divertimento, che ha portato il cuore della nostra comunità a vivere un’esperienza unica e indimenticabile.

L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico hanno reso questa edizione del festival davvero speciale. Abbiamo visto sorrisi, condivisione di momenti, e la scoperta di sapori autentici che caratterizzano il nostro territorio. È stato un giorno di celebrazione della cultura enogastronomica locale, e non sarebbe stato possibile senza il contributo e l’impegno di tanti.

Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine a:

– I ristoranti e le aziende vinicole: Grazie per aver condiviso con noi i vostri piatti deliziosi e i vostri vini pregiati. Avete reso questa manifestazione un trionfo per i sensi.

– Gli artisti: La vostra musica e le vostre performance hanno aggiunto un tocco magico all’atmosfera dell’evento. Avete reso la giornata ancora più speciale.

– Il Comune di Nettuno: Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il sostegno e la collaborazione, che hanno reso possibile la realizzazione di questa meravigliosa festa.

– Il pubblico: Grazie a tutti coloro che hanno partecipato al Nettuno Wine Festival. La vostra presenza ha reso questa giornata memorabile.

I Sommelier dell’AIS Delegazione di Latina: Un ringraziamento speciale va ai sommelier dell’AIS, che hanno contribuito a elevare l’esperienza di degustazione, condividendo la loro conoscenza e passione per il vino.

-L’Istituto di Istruzione Superiore Apicio Colonna Gatti: Un grazie particolare all’IIS Apicio Colonna Gatti, che ha collaborato con noi per portare l’evento a una realtà ancora più ampia.

– PartyUp: Grazie all’animazione per bambini di PartyUp per aver reso la giornata ancora più divertente per i più piccoli.

– L’Associazione Danza Fuoricentro: Ringraziamo l’Associazione Danza Fuoricentro per aver organizzato spettacolari flashmob danzanti per le vie della città, aggiungendo un tocco di arte e movimento all’evento.

– La Polizia di Stato: Un ringraziamento speciale va alla splendida iniziativa della Polizia di Stato e al grande successo del Pullman Azzurro della Polizia Stradale di Roma. A bordo del Pullman Azzurro, gli agenti della Polizia Stradale Roma hanno offerto un’esperienza educativa ai cittadini e, in particolare, ai più piccoli, promuovendo la cultura della guida sicura attraverso strumenti interattivi.

Siamo orgogliosi di aver potuto condividere con voi il nostro amore per il territorio, per la buona cucina e per il buon vino. Il vostro sostegno e la vostra partecipazione ci spingono a continuare a promuovere la cultura enogastronomica locale.

Speriamo che abbiate trascorso una giornata indimenticabile, all’insegna della gioia e dell’amicizia. Non vediamo l’ora di rivedervi l’anno prossimo per una nuova edizione del Nettuno Wine Festival.

Grazie ancora a tutti per aver reso possibile questa incredibile giornata!

