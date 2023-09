riceviamo e pubblichiamo

Il Dirigente Scolastico ed i docenti dell’Istituto “Emanuela Loi” esprimono le sue più sentite condoglianze per la scomparsa di Fabrizio Marras.

La sua scomparsa è una perdita incommensurabile per la sua famiglia, e per tutte le associazioni attive sul territorio. Attraverso l’Associazione “Reti di Giustizia”, Fabrizio ha lasciato un’impronta indelebile nelle vite di coloro che lo hanno conosciuto, grazie alla sua gentilezza, alla generosità e dedizione.

In questo momento di dolore, la comunità scolastica dell’Istituto Tecnico Economico “Emanuela Loi” si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che avevano il privilegio di condividere momenti preziosi con Fabrizio Marras.