Aprilia. Festa di San Michele Arcangelo Edizione 2023, il programma dei tre giorni di evento

Tre giorni di festa allinsegna della tradizione, con serate musicali pensate per soddisfare i gusti del pubblico di tutte le età, con i Nomadi, i The Latinas a scaldare le serate e uno spazio dedicato ai giovani con la finale di Aprilia Original Music. Oggi pomeriggio presso laula consiliare Luigi Meddi di piazza Roma, è stato svelato il programma per lEdizione 2023 della Festa di San Michele, in occasione della conferenza stampa alla quale erano presenti il sindaco Lanfranco Principi, lassessore alle attività produttive e programmazione e gestione di eventi e manifestazioni Carola Latini, il vicesindaco e assessore allo sport, turismo, tempo libero e spettacolo Vittorio Marchitti, lassessore alla cultura Elvis Martino, il presidente della Pro Loco Aprilia Antonino Marchese.

Anche questanno levento legato al santo patrono della Città di Aprilia è stato organizzato dal Comune di Aprilia insieme alla Pro Loco Aprilia, in collaborazione con lAssociazione Aprilia Commercio. Ai consueti appuntamenti religiosi la messa in onore di San Michele e la processione religiosa si accosteranno come sempre gli appuntamenti con la musica, lo sport e lintrattenimento che animeranno i tre giorni di festa, Venerdì 29 Settembre, Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre. Come sottolineato in conferenza stampa, opera simbolo di questa edizione il dipinto dedicato a San Michele Arcangelo, realizzato dallartista Mario Spagnoli.

La Festa di San Michele ha sottolineato il sindaco Lanfranco Principi rappresenta un momento particolarmente importante e sentito per la nostra comunità. I tre assessori e la Pro Loco in tempi rapidissimi e con un budget ridotto, sono riusciti a costruire un programma denso di appuntamenti, che prestano la giusta attenzione alla musica, allo sport, al sociale e alla valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio.

La scelta dellartista di punta per ledizione 2023 è ricaduta su I Nomadi, gruppo musicale fondato nel 1963 allinterno del movimento beat italiano, noti per successi intramontabili quali Io vagabondo, Il vento del nord e Dio è morto. La scelta dellamministrazione per le altre due serate è stata quella di lasciare spazio alle giovani band emergenti e agli artisti locali. Sabato si esibiranno sul palco le band locali Rock Dogs, Four Twenty P.M., Funky Valentine e a seguire i The Latinas & Friends, che ospiteranno esibizioni di Roberto Angelini, il Cile e Adamo Dionisi.

Venerdì 29 Settembre si terrà la finale del contest Aprilia Original Music.

Sulle nostre spalle avevamo una grossa responsabilità ha dichiarato lassessore Carola Latini dopo esserci lasciati alle spalle gli anni della pandemia le strade del centro torneranno a vivere, anche grazie al contributo dei commercianti e dellAssociazione Aprilia Commercio. Abbiamo costruito tre serate pensando ad incontrare i gusti di tutte le età. Per questo le serate di Venerdì e Sabato con i The Latinas e le band emergenti sono pensate per un pubblico giovane, mentre i Nomadi per incontrare i gusti anche di un pubblico più maturo.

Oltre allintrattenimento, non mancheranno i tradizionali stand, distribuiti in maniera tale da dare risalto alla peculiarità tematica di ogni espositore e ad abbracciare le diverse strade del centro. Il mercatino dellusato e dellartigianato esporrà in via dei Lauri; piazza Marconi sarà dedicata agli stand raccolti sotto il marchio Aprilia in Latium; i banchetti con prodotti tipici regionali Gusti e Sapori dItalia saranno esposti lungo via degli Oleandri. Un momento dedicato allo sport è previsto per Domenica 1° Ottobre 2023, alle 9.30 presso il parco Europa del quartiere Toscanini, dove lAssociazione ASD 360° organizzerà la gara ciclistica MTB Trofeo San Michele Baby Cross Due.

La nostra idea rimarca lassessore Vittorio Marchitti è stata quella di valorizzare il panorama di artisti locali. Ci saranno spazi dedicati alle eccellenze enogastronomiche regionali e uno spazio dedicato ai prodotti locali sottesi al marchio Aprilia in Latium. Il programma ricco e corposo resta a testimoniare lo sforzo dellamministrazione per donare alla città una festa degna di questo nome, nonostante le esigue risorse a nostra disposizione. Si tratta di un evento amato e seguito anche da persone provenienti dai comuni limitrofi e la sfida deve essere quella di promuovere ciò che di bello la città ha da offrire, un panorama di opportunità sempre più allaltezza.

A scaldare gli animi in attesa della festa del santo patrono, i Salotti Culturali, che si svolgeranno presso Piazza delle Erbe Venerdì 22 e Sabato 23 Settembre 2023 sotto la direzione artistica di Loris Zecchin.

Il programma ha aggiunto lassessore Elvis Martino- è un giusto mix tra i vari ingredienti ma ha dato vita ad un calendario corposo. Per questo la scelta è stata quella di dedicare un momento a sé ai salotti culturali. Collegata a San Michele invece la manifestazione Aprilia Original Music: Le due serate preselettive del 9 e 16 Settembre decideranno i finalisti della serata del 29 Settembre. In questo modo anche le band emergenti avranno la possibilità di salire sul palco principale e mettere in mostra il proprio talento.