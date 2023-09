La lettera della Commissione Straordinaria del Comune di Anzio agli studenti per l’inizio dell’anno scolastico

Cari alunni e studenti,

inizia oggi un nuovo anno scolastico, con le emozioni e le aspettative che questo comporta.

Ogni volta che gli Istituti Scolastici aprono i cancelli, si dà il via ad un percorso di vita atto a formare gli adulti di domani, per questo la scuola assume il ruolo di laboratorio di cittadinanza consapevole, attiva e solidale.

In più, la vostra generazione si distingue per aver dovuto affrontare una sfida imprevista, quella di adattarsi alle nuove tecnologie, che, con la pandemia, sono state adottate per consentire la continuità dell’apprendimento. Una vera rivoluzione, complessa, senz’altro critica, sia a livello pratico che emozionale, ma che comunque ha delineato nuove rotte, divenendo occasione di stimolo ed arricchimento.

Alla luce di ciò, il nostro personale augurio è quello di affrontare lo studio con atteggiamento positivo ed ottimista: il sapere e la cultura sono gli imprescindibili strumenti del libero pensiero, che vi allontana dal pregiudizio e da quelle logiche precostituite, che non consentono la costruttiva espressione di voi stessi. Per questo siate sempre curiosi ed entusiasti di apprendere!

Una particolare riflessione, inoltre, va ai vostri docenti, che lavorano quotidianamente con impegno e spirito di sacrificio, non solo per raggiungere gli obiettivi istituzionali previsti dai programmi scolastici, ma anche e soprattutto per formare motivando, per interessare all’apprendimento e per educare al senso civico.

A loro va la nostra gratitudine, come anche a tutti i collaboratori scolastici, che ogni giorno operano per garantire i servizi e senza i quali la scuola non potrebbe materialmente funzionare.

Un pensiero, poi, è volto alle vostre famiglie, ai genitori, ai nonni ed a tutta quella rete sociale che nasce intorno al mondo della scuola, a quell’organizzazione del quotidiano che consente a voi ragazzi di affrontare, il più serenamente possibile, il vostro percorso di crescita.

Per tutto questo, dunque, buon lavoro e buon appassionante anno scolastico!

La commissione straordinaria