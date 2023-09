Musica e natura. Il 17 settembre dalle 18 alle 23 l’associazione culturale “Terra nel Cuore” in via Valtellina 4 – zona Acciarella-Grugnole – a Nettuno organizza una piacevole serata per salutare l’estate e dare il benvenuto a un nuovo ciclo che inizia: protagonista della serata sarà la musica con Simone Sabatino, cantautore d’ispirazione folk, le cui radici affondano nella canzone popolare e d’autore sia italiana che americana, (simonesabatino.wordpress.com). L’ingresso è alle 18; alle 19 visita guidata alla scoperta dei “segreti degli alberi” con Saverio Lalli. Alle 20 cena a buffet, mentre alle 21 spazio alla “music live” con Simone Sabatino.

Per la serata è previsto un contributo di 20 euro a persona; i bambini sotto il metro 10 euro.

La serata è su prenotazione. Contattare gli organizzatori entro il 15 settembre anche tramite WhatsApp al numero 3248175205 .