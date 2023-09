Il benessere psicofisico della danza

Lunedì 25 settembre appuntamento con l’Open Day gratuito “Oriente e Benessere” organizzato dalle “Awalim le Danzatrici di Iside” di Natascia e Romina Malizia, presso l’Associazione Culturale Lavinia Litora in Via Volturno 2B (Villa Claudia). Un pomeriggio dedicato alla Danza Orientale ed i benefici psicofisici che otteniamo attraverso i movimenti. L’evento permetterà a tutte le donne di scoprire e provare la magia della danza vivendo un momento di aggregazione femminile e di convivialità. L’Open Day si aprirà alle 17.00 con l’accoglienza sorseggiando del Thè Arabo, alle 17.30 si passerà al riscaldamento muscolare orientale ed alle 18.00 si sperimenterà la Bellyfitness, ossia fitness con passi di danza del ventre. Alle 19.00 si prosegue con la Danza Orientale (Danza del Ventre) ed alle 20.00 si concluderà con la presentazione di Danza e Chakra. Sono invitate a partecipare tutte le donne, ragazze, l’abbigliamento consigliato deve essere comodo (leggings con un pareo, calzini o scarpette comode di danza). La Danza Orientale, conosciuta come Danza del Ventre, trasmette benefici a livello fisico e mentale: – rilassa il corpo, lo spirito e la mente – rafforza e delinea le braccia – aiuta la memoria e la creatività – corregge la nostra postura – rende eleganti e femminili – rassoda e brucia calorie – tonifica e modella i muscoli addominali – aiuta la nostra agilità ed autostima – allevia i sintomi premestruali – favorisce la circolazione – fa socializzare e dona allegria. Durante la Danza i movimenti di anca, i cerchi, le figure di otto, fanno sì che le giunture e i legamenti della parte bassa della schiena del bacino, si muovono attraverso sequenze dolci associati al fitness. Questi movimenti aiutano ad incrementare il flusso del fluido sinoviale (lubrificazione naturale) nelle giunture. Può aiutare a dare sollievo dallo stress alla schiena agendo contro la compressione dei dischi che deriva da una vita sedentaria. Attraverso i movimenti della colonna vertebrale e del bacino si ha un effetto simile a quello dello Yoga nell’attivazione dei Chakra. La Danza Orientale è un modo divertente e salutare di fare esercizio. L’armonia tra i nostri piani fisico, emotivo e mentale è necessaria per un benessere reale. La danza si trasforma in una sorta di meditazione in movimento. Praticarla trasmette importanti benefici fisici e può essere praticata a tutte le età. Si lavora principalmente sull’ascolto del proprio corpo con l’obiettivo primario di riequilibrare le tensioni, migliora la flessibilità e la resistenza dei muscoli, ridare mobilità alle articolazioni; permette di lavorare sulla colonna vertebrale e le articolazioni, migliorando la respirazione, la coordinazione e il senso del ritmo. Danza intesa come comunicazione non verbale espressione delle emozioni attraverso il movimento. Con una sessione di danza del ventre di un’ora si bruciano circa 300 calorie, ma naturalmente ci sono vari gradi di intensità. La danza orientale è ottima anche per contrastare paura, ansia, stress, e rafforzare l’autostima e la confidenza con il proprio corpo. Per info e prenotazioni all’evento gratuito: 328.9712092