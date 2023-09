A segnalare il degrado che ormai da mesi regna nella spiaggia di Lido dei Gigli ad Anzio e nelle limitrofe dune e pineta è un cittadino che chiede attenzione e rispetto per l’ambiente.

“Purtroppo da mesi vi è una quantità enorme di rifiuti, gran parte dei quali sono stati inghiottiti dal mare nel corso della mareggiata di fine agosto, mentre altri sono stati sotterrati qualche settimana fa sotto la sabbia da un irresponsabile.

Vorrei inoltre sapere il motivo per il quale il Comune di Anzio ha posizionato sulla spiaggia dei cestini quando nessuno in questi mesi è mai venuto a svuotarli, e quando a portarsi via i rifiuti è sempre e solo stato il povero mare nel corso delle mareggiate.

Il disastro ecologico che è stato ormai causato è immane e irrecuperabile, ma mi auguro che venga presto mandata un’impresa a bonificare la spiaggia dagli ancora numerosi rifiuti presenti (tra cui carcasse di vecchie barche abbandonate, sdraio, tavolini e molto altro).

Non ho avuto il coraggio di attraversare le dune ed entrare nella pineta, ma la quantità di sacchi dell’immondizia abbandonati e rifiuti vari che si vedono dalla spiaggia è enorme anche e soprattutto li.

Spero che vengano presi quanto prima dei provvedimenti”.