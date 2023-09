Rotary. “Tevere 2025 Fruibile Navigabile”: progetti e idee finalizzati alla tutela del fiume Tevere

Roma – Si è svolta ieri mattina, presso l’Hotel Isola Sacra, in Via della Scafa a Fiumicino, la Tavola Rotonda dal tema “Tevere 2025 Fruibile Navigabile”, iniziativa in Inter-club promossa dal Gruppo Promotore, “Noi Tevere Rotary”, presieduta dal Segretario, Ing. Edoardo Roberto, dai Rotary Club “Roma Capitale”, “Roma Foro Italico” e “Fiumicino Portus Augusti”.

Alla Tavola Rotonda, presieduta dall’avv. Fabio Massimo Aureli, hanno partecipato, oltre agli esperti del settore Ing. Edoardo Roberto (Segretario Comitato Tecnico Culturale e Scientifico del Progetto “Adotta il tuo Fiume”), Prof. Francesco Napolitano (Università la Sapienza di Roma Dip.to Costruzioni Idrauliche Marittime), Prof. Roberto Guercio (Università la Sapienza di Roma (Ordinario di Costruzioni Idrauliche), il Delegato del Sindaco Di Fiumicino per il Tevere, Massimiliano Graux.

L’obiettivo di questo primo appuntamento è quello di proporre progetti e idee finalizzati alla tutela del fiume Tevere calendarizzando le iniziative che il Comitato metterà in campo prioritariamente.

Nel corso della manifestazione sono stati presentati i membri del “Comitato Tecnico, Etico, Culturale e scientifico “ del progetto “Adotta il tuo fiume”, costituito a luglio 2023 dal Rotary Club Roma Foro Italico, nell’intento di avvalersi delle migliori professionalità nel Campo accademico e imprenditoriale per prospettare progetti e iniziative dei migliori assetti dei bacini fluviali e, in particolare per Roma, per il Fiume Tevere, con l’auspicio e con la finalità che nel futuro possa essere maggiormente fruibile e, pur nei limiti delle particolari caratteristiche idrografiche, navigabile.

All’evento hanno preso parte anche l’Arch. Massimiliano Filabozzi, (Coordinatore tecnico del Contratto di Fiume Media Valle del Tevere), l’Ing. Giancarlo Cigarini (Managing Director SWS Consulting Engineering), l’Avv. Piero Orlando (Presidente Assonautica Lazio Tevere) e la Prof.ssa Maria Grazia Turco (Università la Sapienza di Roma , Dipartimento Storia e Restauro dell’Architettura).

Nella prossima primavera 2024 “il Gruppo Noi Tevere Rotary”, di cui fanno parte Roma Capitale, Roma Foro Italico e Fiumicino Portus Augusti, unitamente ai Rotary Club che vorranno aderire all’iniziativa, oltre a condividere gli step dei lavori con incontri periodici, procederà alla selezione e premiazione dei migliori progetti in favore della maggiore fruibilità e navigabilità del Tevere, patrocinati dal “Comitato” con la premiazione dei giovani universitari che avranno sviluppato e approfondito tali tematiche.