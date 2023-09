Educazione ambientale per studenti e anziani nelle aree naturali protette della Regione Lazio

Approvati i due nuovi bandi. Possono presentare domanda di partecipazione all’offerta educativa tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, insieme con gli enti del terzo settore e i centri anziani

La Regione Lazio porta gli studenti a scuola di educazione ambientale nelle aree naturali protette del Lazio e apre le aule scolastiche alla ricchezza offerta dal territorio regionale, sensibilizzando i ragazzi sui temi dell’ecologia.

Sono stati approvati, infatti, due bandi di partecipazione all’offerta educativa del catalogo GENS https://www.regione.lazio.it/notizie/tutela-ambientale-difesa-suolo/bandi-gens-2023-2024 – Progetti di educazione ambientale e alla sostenibilità (EAS) delle aree naturali protette del Lazio – che sono rivolti agli istituti scolastici e agli enti del terzo settore per il biennio 2023-2024, le cui scadenze sono fissate per il 20 ottobre.

Possono presentare domanda di partecipazione all’offerta educativa tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, insieme con gli enti del terzo settore e i centri anziani.

Le attività educative punteranno a coinvolgere i ragazzi attraverso una partecipazione attiva e saranno realizzate dal personale esperto delle aree naturali protette e da operatori esterni di associazioni e organizzazioni del settore, ma anche da professionisti specializzati nelle progettualità destinate agli anziani e ai soggetti fragili.

L’obiettivo è di offrire un servizio al mondo della scuola, promuovendo le attività di educazione ambientale del sistema regionale raccolte nel catalogo GENS. Suddiviso in sezioni, aree tematiche e articolato in schede descrittive, il catalogo contiene progetti educativi che privilegiano le attività sul campo in grado di stimolare anche la sfera emotiva e sensoriale, pensati per coinvolgere tutte le fasce di età della comunità locale.