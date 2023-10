Aggressione all’immunologo Le Foche, popolo no-vax esulta sui social: “Dio c’è”

La brutale e violenta aggressione subita a Roma, nel suo studio, dall’immunologo Francesco Le Foche, ora in rianimazione al Policlinico, da parte di un paziente, rimbalza sui social e diventa un motivo di esultanza da parte del popolo no-vax che ricorda le interviste tv dell’immunologo durante la pandemia. C’è chi nei commenti alla notizia scrive “Dio c’è”. Ma questi ‘avvoltoi’ sono una minoranza rispetto ai tanti post di solidarietà e sgomento sui social per la notizia. Molti augurano una pronta guarigione. “Forza Prof”, scrive un utente su X, al medico ora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I di Roma.