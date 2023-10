Interruzione idrica ad Anzio e Nettuno. Al fine di permettere lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Via Gramsci nel Comune di Nettuno, nei Comuni di Anzio e Nettuno si effettuerà una interruzione idrica dalle ore 140 alle ore 21 del 19 ottobre.

Le zone interessate sono:

Anzio

• Via Gramsci

• Piazza Garibaldi

Nettuno

• Via Gramsci

• Nettuno Centro

Si informa l’utenza che sarà attivo il servizio sostitutivo mezzo autobotte presso i seguenti siti:

Nettuno: Piazza Mazzini

Anzio: Via Gramsci intersezione con via Flora

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.