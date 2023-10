United Volley Pomezia (serie B1/f), Corvese: “Il k.o. con la Clementina può essere uno stimolo”

Pomezia (Rm) – Prima sconfitta stagionale per la serie B1 femminile dello United Volley Pomezia. Le ragazze di coach Gianluca Tarquini hanno ceduto 3-2 sul campo delle marchigiane della Clementina volley al termine di una partita molto tirata, come conferma il centrale classe 1978 Viviana Corvese (ritratta nella foto di Fabio Angelini). “Non abbiamo iniziato in modo brillante e le avversarie sono state brave a evidenziare i nostri punti deboli. Abbiamo fatto fatica a trovare il ritmo giusto nel primo set, ma già nel secondo siamo migliorate e dal terzo c’è stato un cambio di rotta evidente, nonostante abbiamo perso per infortunio il libero Biagini, sperando che non sia nulla di grave e che possa rientrare presto. Siamo riuscite a portare la gara al tie-break dove ci è mancata un po’ di spinta nella fase iniziale: abbiamo preso quei tre o quattro punti di distacco che non siamo riusciti più a rimontare. Alla fine si potrebbe dire che è un punto perso, ma sinceramente giocare su quel campo non è semplice e abbiamo comunque portato via un punto, quindi direi che il bicchiere è mezzo pieno”. Da un’ottima squadra a una forse ancora superiore (almeno da quanto dice la classifica nei primi due turni): sabato prossimo a Pomezia arrivano le toscane del Castelfranco. “Loro hanno battuto Clementina nel precedente scontro diretto e sappiamo che hanno allestito una squadra molto forte – dice la Corvese – Ma stavolta si gioca nel nostro palazzetto e questo ci può dare qualcosa in più anche grazie al nostro caloroso pubblico. Comunque preferiamo giocare contro avversari di alto livello perché è molto stimolante. La prima sconfitta stagionale ci darà una carica in più, sappiamo dove migliorare e quali sono i nostri punti di forza. L’obiettivo? Difficile dirlo ora, ma questa squadra potenzialmente può fare tanto perché conta su alcune ragazze giovani che hanno voglia di imparare e di imporsi. Ci possiamo divertire”. Per la Corvese è iniziata l’ennesima stagione nel volley nazionale italiano: “Sto bene fisicamente e in questo gruppo, poi alla fine dell’anno si valuta tutto per decidere se andare avanti o meno. Ma ora un nuovo campionato è appena iniziato e sono concentrata a dare il massimo”.