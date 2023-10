Aprilia. Francesca Barbaliscia ricorda le iniziative per il 25 novembre: giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne

“Con l’approssimarsi del mese di novembre la consigliera comunale Francesca Barbaliscia, già Assessora alle Politiche Sociali nella scorsa consiliatura, richiama l’attenzione sulle attività di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere. Il 25 novembre, infatti, ricorre la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “Tutti i giorni dobbiamo essere da esempio per le giovani generazioni, promuovendo un modello di educazione rispettosa. I giovani devono sapere discernere nettamente ed allontanare tutte le forme di violenza, rivolte a donne o uomini, indistintamente. Purtroppo, guardando a ritroso solo agli ultimi mesi, abbiamo assistito a tantissimi episodi di violenza, sfociati in numerosi casi in femminicidio” – afferma la consigliera comunale. “Quali Istituzioni, quindi, abbiamo una precisa responsabilità verso le donne e i loro figli che sono vittime di violenza”.

La consigliera ricorda poi che con la delibera n. 76 di maggio 2023 della giunta Terra, è stato rimodulato il cronoprogramma del progetto “Educare alla non violenza: a scuola si fa la differenza” a cui l’assessorato alle Politiche Sociali, guidato allora dalla Barbaliscia, aveva lavorato in risposta ad un bando regionale, vincendone il contributo alcuni mesi prima.

Il Progetto è stato presentato dal Comune di Aprilia, insieme al Centro Donna Lilith, che gestisce il centro Antiviolenza (CAV) di Aprilia “Donne al centro”, alle associazioni Colori nel Mondo ed Arte Mediterranea, con l’obiettivo di lavorare con gli studenti per prevenire la violenza di genere.

Grazie a questo contributo, quindi, per le ragazze ed i ragazzi delle scuole medie e superiori, è previsto lo spettacolo teatrale “Sommerse”, a cura dell’associazione Colori nel mondo, realizzato da e con studenti e studentesse, che tratta il tema della prevenzione della violenza di genere; un importante messaggio che si potrà trasmettere “tra pari”. Per le scuole dell’infanzia, invece, dopo una prima formazione offerta alle insegnanti dalle professioniste del CAV, i bambini, a seguito di letture specifiche di albi illustrati, realizzeranno dei laboratori di disegno assieme ai volontari dell’associazione Arte Mediterranea per lavorare sugli stereotipi di genere.

Il percorso intrapreso dall’amministrazione Terra per contrastare la violenza di genere, anche attraverso l’apertura del centro Antiviolenza “Donne al Centro”, ha da sempre voluto avere una doppia valenza: di cura, per quante hanno bisogno di supporto per uscire dalla condizione di violenza, ma, anche e soprattutto, di prevenzione per ridurre quanto più possibile gli episodi di violenza verso chiunque rivolti.

“Confido – conclude la consigliera della lista civica “L’altra faccia della Politica” – che quanto sinora fatto in armonia con il servizio sociale comunale, non venga disperso dall’amministrazione Principi. In relazione al finanziamento vinto, parte dello stesso potrebbe essere utilizzato per l’affitto del teatro Europa per la rappresentazione dello spettacolo “Sommerse” alla presenza delle scolaresche di Aprilia e, eventualmente, anche di quelle dei Comuni aderenti al distretto sociosanitario LT1 che sono convenzionati al nostro Centro Antiviolenza. Le operatrici antiviolenza avrebbero in questo modo la preziosa opportunità, finito lo spettacolo, di confrontarsi e condividere le tematiche trattate per offrire ulteriori spunti di riflessione e strumenti di crescita agli studenti ed alle studentesse. Certamente potrebbe diventare anche un’occasione per ospitare gli amministratori del Distretto e rendere il momento di confronto anche espressione di vicinanza della politica ai giovani. Spero, in ogni caso, che per il prossimo mese l’assessorato alle Politiche Sociali stia organizzando qualche iniziativa, tenuto conto dell’importanza della tematica”.

Francesca Barbaliscia

Consigliera comunale della lista

“L’altra faccia della politica”

coalizione Aprilia Civica