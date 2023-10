Qualcosa finalmente si muove sull’asilo nido comunale di via Santa Barbara, chiuso ormai da troppo tempo in attesa di lavori di ristrutturazione. A seguito di vive premure la Regione Lazio, nell’ambito dei finanziamenti per interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture e per la rigenerazione urbana, ha approvato la proposta di delibera di giunta per la realizzazione dei lavori intesi al recupero dell’Asilo Nido comunale “Il Germoglio” con un finanziamento di 250.000 euro, per il quale quale si ringraziano gli assessori Righini, Rinaldi e il Presidente del Consiglio regionale Aurigemma.

Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa 900.000 euro con onori così ripartiti:

– 400.000 euro erogati dalla BCC di Nettuno, che si ringrazia vivamente;

– 250.000 euro a carico del Bilancio comunale;

– 250.000 euro erogati dalla Regione Lazio.