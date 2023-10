Nuovo servizio mensa nelle scuole di Anzio, Dussmann: ora un menù più equilibrato

Riceviamo e pubblichiamo

“Le novità del servizio di mensa scolastica ad Anzio tra un menù più equilibrato, un servizio maggiormente ecosostenibile e l’educazione alimentare

Con il nuovo anno scolastico è iniziato ad Anzio anche un nuovo e diverso servizio di refezione scolastica, la mensa per i bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria sarà sempre gestita dalla società Dussmann Service (vincitrice della nuova gara) ma ci sono diverse sostanziali novità rispetto al servizio degli anni precedenti. Cambiamenti che hanno bisogno di un periodo per essere ben compresi anche dall’utenza e sui quali l’ente comunale e la società che gestisce il servizio ha iniziato una serie di incontri e momenti di illustrazione e di spiegazione per l’utenza e le famiglie. Tra le novità su tutte il nuovo menù e delle rinnovate ricette, il tutto previsto dei documenti di gara, che si basano sulle linee guida nazionali della sana e corretta alimentazione e sui vari riferimenti normativi ministeriali, c’è l’introduzione di ulteriori prodotti da agricoltura biologica, diverse specificità regionali, prodotti con certificazioni riconosciute come igp e dop, oltre alcuni acquisti a km/0 o da sistema equosolidale, il tutto proposto dopo un ampio lavoro di stesura ed analisi degli abbinamenti e dei piatti stessi con il supporto di figure altamente professionali come dietiste ed altri specialisti del settore. Inoltre è stato tenuto molto conto della questione ambientale, con un significativo incremento dell’ecosostenibilità nell’intero servizio di refezione scolastica dall’utilizzo di lavastoviglie e piatti riutilizzabili, o di materiale compostabile, passando per gli erogatori di acqua microfiltrata nelle scuole sempre per ridurre la plastica e i rifiuti. Sono inoltre previsti menù speciali, con l’introduzione di nuovi piatti tipici e regionali o per degli eventi da calendario e festività. Un servizio nuovo quello proposto dalla Dussmann che si sta definendo in questo primo periodo di mensa anche vista l’aggiudicazione arrivata formalmente a ridosso dell’inizio del 2 ottobre. In questi primi giorni oltre i diversi controlli e attività di verifica interna, anche con l’applicazione del piano di autocontrollo – haccp aziendale, ci sono state ispezione degli enti preposti proprio a garanzia del corretto svolgimento di ogni fase di lavoro, il tutto per un servizio complesso che prevede tre centri cottura e la veicolazione di pasti nelle varie scuole sparse nel territorio comunale di Anzio, un servizio che la massima attenzione da parte del Comune e della stessa ditta Dussmann Service, affermata società con sede italiana nella bergamasca che negli ultimi anni sta molto lavorando anche in diversi comuni della provincia di Roma e nel Lazio, ha come obiettivo anche l’attività formativa che riguarda oltre i bambini le insegnanti e le famiglie, per avere un accrescimento completo verso una più ampia educazione alimentare che si base inoltre su abitudini e sulla consapevolezza verso cosa si mangia”.

Mensa.Latina@dussmann.it