Sanità Lazio, Rocca: “Sono diminuite le liste di attesa anche nei pronto soccorso”

Rocca nel punto stampa a margine della giunta regionale ha annunciato un consistente abbattimento delle liste d’attesa. Anche se i cittadini che affollano i pronto soccorso la pensano in modo opposto.

“Un abbattimento del blocco barelle e una riduzione dei tempi di attesa nei pronto soccorso”. Il Presidente della Regione Lazio fa il punto sui primi mesi di attività sulla sanità con questi numeri. “Diminuiscono dell’83% le ore di attesa di ambulanze e barelle bloccate presso i pronto soccorso tra gennaio e settembre del 2023”.

“Nello stesso arco temporale scendono del 29% le attese dei pazienti di un posto letto. In pratica due ore in meno di permanenza a luglio 2023 rispetto all’anno precedente e di un’ora e 45 minuti ad agosto, toccando 20 ore complessive. Si riducono di due ore e 45 minuti i tempi di attesa tra visita in pronto soccorso e dimissioni del paziente, toccando le sei ore complessive”.

Dopo queste dichiarazioni è lecito chiedersi: ma Rocca e suoi assessori queste cose avranno in coraggio di andarle a dire anche ai cittadini in fila nei CUP e nei Pronto soccorso?