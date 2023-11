Venerdì 17 novembre alle ore 17:00, nella sala consiliare di Villa Sarsina ad Anzio, si terrà la presentazione dei due albi illustrati “L’Isola” e “Mediterraneo” che hanno reso celebre l’autore e illustratore di fama internazionale Armin Greder. L’evento, a cura dell’Ic Anzio V, prevede nella settimana successiva la mostra delle tavole originali patrocinata dal Comune di Anzio.

Ha il titolo di “Viaggi di carta” l’evento a cura dell’Istituto Comprensivo Anzio V che dal 17 al 24 novembre sarà ospitato nel palazzo comunale di Villa Sarsina.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla Dirigente scolastica Sandra Tetti, è stata promossa dalle docenti di lettere Anna Stilla e Laura Casella – referenti del progetto d’Istituto “Libri libera tutti” che da anni propone eventi letterari e incontri con gli autori – e dalla docente Nicoletta Caforio che ha coordinato tutti gli aspetti grafici, di allestimento museale e organizzativi.

Un’occasione unica che salda un legame, quello tra scuola e territorio, fondamentale per la formazione delle giovani generazioni e per la promozione concreta di una cittadinanza attiva e solidale.

L’opportunità di riflettere su tematiche di forte attualità la offre l’autore e illustratore svizzero Armin Greder, che il prossimo 17 novembre presenterà ad Anzio i suoi lavori L’isola e Mediterraneo, due albi illustrati editi da Orecchio Acerbo, tra le cui pagine si incontrano temi come la paura del diverso, le morti in mare e i muri – realistici e figurati – che la società costruisce per evitare di aprirsi all’altro.

L’isola – tradotta in italiano da Alessandro Baricco – è una “storia di tutti i giorni”, come la definisce Greder, sull’accoglienza e l’intolleranza nei confronti dello straniero; raccontata attraverso le parole e completata da immagini potenti, la narrazione rappresenta un grido forte contro l’indifferenza.

Mediterraneo è una “protesta muta”, dice l’autore; qui a parlare sono solo le immagini: naufragi, corpi annegati e la tragedia senza umanità dei viaggi in mare, di cui ogni giorno continuiamo a essere inermi spettatori.

Destinatari di queste riflessioni sono stati gli alunni della classi terze della scuola secondaria di primo grado “Virgilio” che, guidati dai docenti di lettere, hanno lavorato sui due lavori editoriali e svolto attività diversificate di confronto e laboratoriali. Proprio i ragazzi saranno protagonisti dell’intera manifestazione con letture, lavori grafici e interventi musicali diretti e preparati dalla docente Maria Ausilia D’Antona.

A presentare Armin Greder e le sue opere sarà Simone Di Biasio, docente universitario di Roma Tre e dottore di ricerca in Cultura, Educazione e Comunicazione; alla tavola rotonda parteciperà inoltre Paolo Cesari, l’editore di Orecchio Acerbo.

Al termine dell’incontro l’autore sarà disponibile a firmare gli albi, acquistabili presso la libreria Mondadori Point di Lavinio.

L’isola e Mediterraneo sono racconti del presente che si sveleranno anche attraverso la mostra delle tavole originali di Greder, reduci dall’ultima esposizione in Germania, a disposizione della cittadinanza di Anzio fino al 24 novembre con ingresso libero dalle 9:00 alle 18:00.

L’AUTORE, ARMIN GREDER

Nato il 24 maggio 1942 in Svizzera, Armin Greder è architetto, fumettista, graphic designer e illustratore. È emigrato in Australia nel 1971, dove è professore di design e illustrazione al Queensland College of Art. Al suo lavoro sono state dedicate numerose mostre personali e collettive dalla Germania fino al Giappone. Nel 1996 ha ricevuto il Bologna Ragazzi Award con “The Great Bear” e l’IBBY Hounor List. L’Isola – il libro di cui per la prima volta è anche autore dei testi – ha ricevuto moltissimi premi in tutto il mondo, fra cui il Goldener Apfel/Golden alla Biennale di Illustrazione di Bratislava del 2003.