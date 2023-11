Roma. I Carabinieri d’intesa con la Procura della Repubblica arrestano 10 persone per spaccio di stupefacenti

ROMA – I Carabinieri della Stazione di Roma Divino Amore, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato una coppia, lui 23enne, lei 36enne, entrambi con precedenti, appartenenti a famiglie di nomadi stanziali note alle cronache, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, in via Monticelli, i Carabinieri nel corso dei controlli alla circolazione stradale, hanno fermato un’autovettura risultata presa a noleggio, con a bordo il 23enne e la sua compagna 36enne. A seguito di un controllo più approfondito, i due sono stati trovati in possesso di circa 1,20 g di hashish e la somma contante di circa 615 euro. Un ulteriore controllo presso il domicilio della coppia, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 43 g circa della medesima sostanza stupefacente e 280 euro circa in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. I due sono stati condotti presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto per entrambi.

Nel corso di analoghi controlli antidroga nella Capitale, i Carabinieri hanno arrestato altre 8 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 31enne romano che in via Casilina è stato sorpreso con 23g di hashish; i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, hanno arrestato due persone, un 41 enne romano che faceva da vedetta, mentre passava delle dosi a un 33enne albanese che a suo volta avrebbe dovuto cederla a degli acquirenti che sono scappati; i Carabinieri della Stazione di Roma La Storta hanno invece arrestato, invia Gherardini, un ragazzo appena maggiorenne, a bordo di un quadriciclo, che deteneva 140g di hashish; i Carabinieri della Stazione di Roma Ottavia hanno arrestato un 30enne romano, sorpreso in via Casal del Marmo con 14g di cocaina; i Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale hanno arrestato un 29enne romano fermato in piazza della Repubblica con 5,3g di coca; i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno arrestato un 51enne romano in via Sebastiano Satta, trovato in possesso di 105g di hashish; i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato un 40enne romano sorpreso, in via della Bufalotta, con 5,4g di cocaina. Tutti gli arresti sono stati convalidati.