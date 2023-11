Sono ripartite con un’ottima partecipazione le gare master in piscina del circuito

FIN per gli atleti dell’Aprilia Sporting Village.

Sabato 11 e domenica 12 novembre, si sono svolte le distanze speciali del Lazio,

valevoli per il circuito Supermaster FIN per la stagione 2023/2024.

Un fine settimana da ricordare per i sei atleti che si allenano, agli ordini del

Coach. Romagnoli, nel centro sportivo Sporting Village di Aprilia.

Ad aprire la kermesse, sabato mattina, è il veterano del gruppo Claudio Galvani

M75, che con il tempo di 19’19”70 si piazza al primo posto nella classifica

generale degli 800 stile.

Mentre domenica 12, salgono sui blocchi di partenza, con la gara dei 1500, gli

altri atleti. Inizia subito a scaldare i motori dell’adrenalina Fabio Malvati M35 che con il

tempo di 20’13”50, che si piazza al secondo posto.

Nella quinta batteria della giornata, scendono in acqua, il Capitano Giuseppe

Marino M50 e Fabrizio Del Mazza M55, che fermano il cronometro

rispettivamente con il tempo di 24’11”20, sesto, e 25’35”80 sedicesimo.

Mentre nella settima batteria, è la volta di altri due atleti M55 Giuseppe Giacalone

e Marco de Carolis, che anche loro registrano ottimi tempi cronometrici,

rispettivamente 28’32”60 e 28’43”10.

Le distanze speciali, commenta il Capitano Giuseppe Marino, sono gare che

richiedono non solo un allenamento fisico specifico ma anche una elevata forza

mentale, ed alcuni di noi come il Del Mazza e il De Carolis, hanno dimostrato che

pur non essendo al top di forma, ci voglio sempre essere con la voglia di divertirsi

e un enorme attaccamento alla squadra.

Non c’è tempo di rifiatare, per i nostri atleti, che già a partire dal 18/19

Novembre, saranno chiamati a difendere i colori della propria squadra, con i

Campionati Nazionali UISP di Firenze.