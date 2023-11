La consulta regionale per la disabilità compie 20 anni. Aurigemma: “Ruolo fondamentale”

“Auguri alla consulta regionale per la disabilità, che compie venti anni. Il vostro è un ruolo fondamentale, poiché per le istituzioni è indispensabile il vostro contributo. È necessario confrontarsi con chi come voi conosce bene questa delicata tematica. Noi dobbiamo lavorare per dare risposte concrete anche alle famiglie, e per questo è importante avere un obiettivo comune, portando avanti una collaborazione sinergica. Di fronte a questi argomenti, molto sentiti dalle persone, le istituzioni devono operare senza logiche di appartenenza politica. In passato, è stata approvata in consiglio regionale una mia proposta di legge, che prevedeva un contributo per gli adattamenti degli autoveicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente. Inoltre, nei mesi scorsi, è stata istituita la figura del garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. La nostra finalità è quella dell’inclusione sociale, e di essere da supporto alle istanze dei cittadini. Nel rinnovare gli auguri alla consulta, ribadisco che sarà indispensabile lavorare insieme per affrontare con concretezza e incisività le varie problematiche esistenti”

Lo dichiara il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha partecipato oggi al ventennale della consulta regionale per la disabilità, incontro che si è tenuto presso la sala Tirreno, nella sede della regione Lazio