Anzio. Centro Sociale Comunale Renato Salvini, dopo l’ammodernamento al via la nuova gestione

E’ stata avviata questa mattina, con una cerimonia pubblica, la nuova gestione del Centro Sociale Comunale Renato Salvini, autorizzato recentemente al funzionamento secondo quanto disposto dalle normative regionali, ed affidato all’APS Nicla Mille storie il cui Legale Rappresentante è Claudio Di Giovanni.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità civili, religiose e militari e numerosi cittadini, con appassionati interventi del dottor Roberto Clavari, Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Anzio, e del dott. Francesco Tarricone in conto della Commissione Straordinaria che governa la città.

“Da piccolo, a nove anni, lavoravo nella latteria, qui a via Aldobrandini, per cui questa salita e questo luogo li conosco benussimo.-Ha detto Claudio Di Giovanni- Anzio è casa mia. Io sono a disposizione, noi siamo a disposizione, soprattutto di chi è più solo. Qui c’è gente che ha visto la guerra ha visto Anzio distrutta e l’ha ricostruita facendola diventare ‘la perla del tirreno’ è da queste persone dobbiamo ripartire”.

“Abbiamo il dovere di fare in modo che la vecchiaia possa svolgersi in modo sereno e attivo.-ha affermato il Commissario Tarricone- È compito della pubblica amministrazione offrire spazi a tutti e soprattutto a chi soffre l’isolamento. Occasione di stimolo per stare insieme con momenti di svago e divertimento”.

Gli interventi hanno focalizzato l’attenzione sui temi del patrimonio valoriale delle persone di terza e quarta età, in una ottica di intergenerazionalità dove si incontrano passato e futuro, con azioni che coinvolgono la comunità tutta.

La sfida è quella di creare un sistema di rete tra i centri sociali anziani dei territori di Anzio e Nettuno, i cui rappresentanti hanno partecipato quest’oggi alla cerimonia, al fine di realizzare un vero intervento di tutela ed inclusione sociale delle persone anziane, quali preziose risorse, cittadini attivi e patrimonio irrinunciabile della società civile.