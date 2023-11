Anzio. Atto vandalico sede CGIL, la solidarietà di PD e SI

Il Partito democratico

“Piena solidarietà alla Cgil Flai di Anzio che ha trovato devastata la sede del Sindacato di Lavinio.Questo gesto vile è un attacco non solo alla Cgil ma a tutto quello che rappresenta in questo momento storico, la difesa dei lavoratori, delle categorie più deboli, del salario minimo, del diritto a scioperare e protestare contro le tante cose che non funzionano in un sistema sociale che dovrebbe essere più equo”. Lo scrivono Aurelio lo Fazio Area democratica Pd Anzio e Nettuno e Direzione regionale Samantha Bernardi Assemblea regionale Pd. “In un momento di ritorno al passato e recrudescenza dello scontro politico, mentre il governo tira dritto con toni da guerriglia contro i sindacati, dopo lo sciopero e la manifestazione di ieri in cui si difendevano i diritti delle fasce deboli e della società intera , ecco cosa succede sui territori locali“, concludono.

Sinistra Italiana

“Svegliarsi l’indomani della splendida manifestazione di #Roma con la notizia di quanto successo alla sede della FLAI #CGIL di Lavinio smorza qualsiasi entusiasmo.

Come una strattonata che riporta con i piedi per terra nel contesto territoriale difficile e martoriato di Anzio.

Un episodio che non vogliamo definire atto vandalico perché ne sminuirebbe la gravità e quanto è paradigmatico di un ambiente che repelle ogni presidio di servizio, difesa dei diritti, assistenza alle cittadine ed ai cittadini del #territorio.

Lo sguardo ad ogni episodio va visto nell’insieme. Unendo i puntini delle notizie, di tutte le notizie che giungono ogni santo giorno o quasi da queste città.

La nostra vicinanza e solidarietà alle compagne ed ai compagni della Flai Cgil che nella serata di ieri hanno comunicato quanto avvenuto.

Resta l’amarezza mista a rabbia e alla voglia di non arrendersi”

Mariateresa Russo

SinistraItaliana Anzio e Nettuno.