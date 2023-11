Aumento consumo di crack tra i giovani di Anzio e Nettuno: tre associazioni chiedono al Commissario della ASL RM6 interventi di prevenzione

Le associazioni Coordinamento Antimafia, Reti di Giustizia e Rete NoBavaglio scrivono al Commissario straordinario della ASL RM 6 Francesco Marchitelli sull’aumento del consumo di droghe pericolose chiedendo interventi educativi e di prevenzione

“Nel territorio di Anzio e Nettuno si assiste ormai da diversi anni alla diffusione, anche tra i giovani e giovanissimi alla diffusione del consumo di droghe. Negli ultimi anni si è diffuso lo spaccio ed il consumo della temibile droga sintetica: il crack. gli effetti dell’utilizzo di droghe vanno considerate non solo dal punto di vista del singolo. Gli episodi di violenza si sono moltiplicati, basta dare uno sguardo alle notizie relative agli “eventi” accaduti sul territorio di Anzio e Nettuno l’estate scorsa e quella precedente. Sempre più spesso i nostri giovani si ritrovano coinvolti in situazioni dove la violenza è scattata proprio nei soggetti che erano sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Diventa così fondamentale il coinvolgimento di chi risulta essere più specializzato per informare i giovani cittadini ed aiutarli ad approfondire il delicato problema delle vecchie e nuove dipendenze, per esempio operatori e Medici dei Ser.D., anche se appare evidente di come i tagli abbiano costretto gli amministratori a ridimensionare proprio quei settori sanitari dove la prevenzione e la formazione erano elementi trainanti. Abbiamo perciò deciso di scrivere al commissario straordinario della ASL Roma 6 dr Francesco Macchitelli (alleghiamo la lettera trasmessa)”.

Edoardo Levantini Pres. ass. coordinamento antimafia Anzio/Nettuno

Irene Giusti Pres. Reti di giustizia – Il sociale contro le mafie

Caudio Pelagallo Referente Rete No Bavaglio Liberi di Informare

Il documento inviato alla ASL

CoordAntimafiaAnzioNettuno_RetidiGiustizia_NoBavalio_lettera Asl roma 6 (1)