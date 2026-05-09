Nettuno, regolamento del Forte, accolto emendamento del Patto per Nettuno, potrà ospitare iniziative delle forze politiche

Riceviamo e pubblichiamo

Il Patto per Nettuno esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento presentato dal capogruppoo Antonio Taurelli nell’ambito del nuovo regolamento per la gestione del Forte Sangallo.

Grazie al nostro intervento additivo, accolto anche dalla maggioranza già in sede di conferenza capigruppo, da oggi sarà possibile richiedere la sala del Forte anche per convegni, incontri e iniziative promosse da gruppi politici. Un risultato importante che restituisce finalmente piena dignità al confronto politico all’interno delle strutture pubbliche della città.

In un momento storico segnato da crescente astensionismo, disaffezione e dall’allontanamento soprattutto dei giovani dalla politica e dalla partecipazione pubblica, crediamo sia fondamentale creare luoghi aperti al dialogo, al confronto delle idee e alla partecipazione democratica.

Nettuno ha bisogno di spazi in cui cittadini, associazioni e forze politiche possano incontrarsi e discutere del futuro della città. La politica non deve essere tenuta ai margini, ma riportata tra le persone, nei luoghi pubblici e nella vita quotidiana della comunità.

È con questo spirito che abbiamo proposto questo emendamento: far tornare le persone a partecipare al dibattito pubblico, compreso quello politico, perché riguarda tutti noi e il futuro del nostro territorio.

Patto per Nettuno

Marina Aimati, presidente

Federica Chiaro, vice presidente

Ilaria Rosati, segretario