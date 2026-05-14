Una classe di studenti della città gemellata di Traunreut, in visita a Nettuno per un viaggio di scambio culturale, ieri alle 15 è venuta in visita al Palazzo comunale per un saluto istituzionale. Il Sindaco era a Roma per difendere l’Ospedale del litorale e gli studenti sono stati accolti dall’assessore alla cultura Roberto Imperato e dal vicesindaco di Nettuno Cristina De Carolis.
Gli studenti erano accompagnati dall’assessore ai Gemellaggi della cittadina tedesca. Gli scambi culturali tra Italia e Germania sono motivo di amicizia e crescita reciproca per le nostre comunità e i nostri giovani. Gli studenti tedeschi sono stati guidati nelle loro visite cittadine dall’Associazione Gemellaggi di Nettuno.
Nettuno, ricevuti in Comune gli studenti di Traunreut
Una classe di studenti della città gemellata di Traunreut, in visita a Nettuno per un viaggio di scambio culturale, ieri alle 15 è venuta in visita al Palazzo comunale per un saluto istituzionale. Il Sindaco era a Roma per difendere l’Ospedale del litorale e gli studenti sono stati accolti dall’assessore alla cultura Roberto Imperato e dal vicesindaco di Nettuno Cristina De Carolis.
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