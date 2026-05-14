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Nettuno, ricevuti in Comune gli studenti di Traunreut

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Una classe di studenti della città gemellata di Traunreut, in visita a Nettuno per un viaggio di scambio culturale, ieri alle 15 è venuta in visita al Palazzo comunale per un saluto istituzionale. Il Sindaco era a Roma per difendere l’Ospedale del litorale e gli studenti sono stati accolti dall’assessore alla cultura Roberto Imperato e dal vicesindaco di Nettuno Cristina De Carolis.
Gli studenti erano accompagnati dall’assessore ai Gemellaggi della cittadina tedesca. Gli scambi culturali tra Italia e Germania sono motivo di amicizia e crescita reciproca per le nostre comunità e i nostri giovani. Gli studenti tedeschi sono stati guidati nelle loro visite cittadine dall’Associazione Gemellaggi di Nettuno.

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