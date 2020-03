Le misure del Governo contro l’emergenza: 20 mila assunzioni nella sanità e rinvio delle udienze

Udienze rinviate fino al 31 maggio per i reati meno gravi per far sì che all’interno degli uffici giudiziari tutti possano essere tutelati, chi vi lavora e i privati cittadini. E assunzione straordinaria negli ospedali di 20 mila tra medici, paramedici e operatori sanitari per far fronte all’emergenza sanitaria legata all’epidemia del coronavirus.

Sono alcune delle nuove misure anti-Covid19 prese dal governo in un Consiglio dei ministri che ha dato via libera a un unico decreto legge con le misure per la sanità e la giustizia. Il provvedimento prevede l’assunzione di specializzandi ma anche il ritorno in corsia di medici pensionati. Inoltre introduce incentivi per la produzione delle mascherine e di altri materiali per il contenimento del virus.

Provvedimenti anche in materia di giustizia, annunciati dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. La soluzione più drastica riguarda la sospensione e il rinvio di tutte le udienze civili, penali e amministrative considerate meno urgenti fino a fine maggio, cui si accompagna un inevitabile stop ai termini di prescrizione e decadenza dei diritti.

Fonte agenzia Agi